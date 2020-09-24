بايرن ميونيخ ضد إشبيلية في "سوبر الأقوياء"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بايرن
بايرن
وكالات
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يصطدم فريق بايرن ميونيخ الألماني بنظيره إشبيلية الإسباني على ملعب بوشكاش أرينا، في بودابست، اليوم، الخميس، في مواجهة كأس السوبر الأوروبي 2020.

 

يشارك بايرن في النسخة الحالية من كأس السوبر الأوروبي، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "النور".

 

فى المقابل، يخوض إشبيلية سوبر أوروبا عقب فوزه بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليغ" للمرة السادسة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجاً باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي.

 

وحصد العملاق "البافاري" لقب السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخه عام 2013، فيما حصد الفريق الأندلسي اللقب مرة واحدة أيضاً في عام 2006.

 

ويتسلح بايرن ميونيخ بسجله الخالى من الهزيمة في آخر 31 مباراة في جميع البطولات، فيما نجحت كتيبة المدرب جولين لوبيتيغي في الحفاظ على سجلها خالياً من الهزائم في آخر 31 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

 

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين الفريقين على المستوى الرسمي، حيث تقابلا وجهاً لوجه مرتين في دورى أبطال أوروبا بموسم 2017-2018 بالدور ربع النهائي، حيث فاز بايرن في الذهاب 2-1 في إسبانيا، قبل تخرج مواجهة الإياب في "إليانز أرينا" بالتعادل السلبي،، ليتأهل "البافاري" إلى المربع الذهبي.

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