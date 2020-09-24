بعد السداسية.. التعاون وباتريس كارتيرون في عرض الدحيل

يتطلع فريق التعاون السعودي بقيادة مدربه باتريس وكارتيرون إلى اغتنام آخر فرصة لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك عندما يواجه نظيره الدحيل القطري، الخميس في الجولة الختامية لدور مجموعات البطولة القارية.

ويدخل الفريق القصيمي في تحد جديد حيث إنه مطالب بنقاط المباراة الثلاث ولا غيرها، لإعلان نفسه ضمن الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة القارية، فالفريق يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعته لثالثة برصيد 6 نقاط.

وسيعمل الفريق الذي يشارك في البطولة بصفته بطلاً لكأس الملك 2019، على استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ استئناف المنافسة بطريقة التجمع في الدوحة، حيث خسر أمام برسيبوليس في الجولتين الثالثة والرابعة 0-1، وأمام الشارقة الإماراتي بسداسية في الجولة الماضية.

واختتم التعاون تحضيراته الميدانية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق استعداداً لمواجهة الغد، حيث استهل المدرب الجديد التدريبات باجتماع مع اللاعبين وطالبهم بتقديم أقصى ما لديهم من أجل التأهل، وأن تكون الخسارة أمام الشارقة دافعاً لهم.

وفي المقابل سيعمل الفريق القطري على الابتعاد بصدارة والتأهل من المركز الأول بعد حصده 9 نقاط، كما يأمل في الثأر من خسارته أمام التعاون في الجولة الثانية 0-2 .