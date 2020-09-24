برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
برشلونة وبايرن
برشلونة وبايرن
الفجر الرياضي
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يخطط نادي برشلونة الإسباني للرد بقوة على الثمانية التي تعرض لها من بايرن ميونيخ الألماني بشكل غير مباشر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما كان قد خسر 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

 

كشفت قناة "TV3" الإسبانية عن تفوق برشلونة في اللحظات الحاسمة على بايرن ميونيخ لضم سيرجينو ديست نجم أياكس أمستردام الهولندي.

 

وأشارت إلى أن الصفقة بـ20 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات، في انتظار إعلان حسمها رسميًا رغم أنها كانت أقرب إلى بايرن ميونيخ.

 

ويبلغ الأمريكي ديست من العمر 19 عامًا فقط، كما يقدم مستويات رائعة مع فريقه، أياكس أمستردام الهولندي الذي يوافق على بيعه.

 

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