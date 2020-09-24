مفكر سياسي: مصر تعتبر نقل إرهابيين لليبيا خطوة عدوانية ضدها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
الفجر
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قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه مازال الأمر في بدايته بشأن التفاهم التركي - الروسي، بشأن ولكن مصر تؤكد دائما أهمية الملف الليبي لدى مصر، لأنها تعرضت خلال الفترة الماضية لعمليات إرهابية من خلال دخول العناصر الإرهابية إلى أراضيها.

وأضاف "سعيد"، في لقاء مع قناة "العربية"، مساء الأربعاء، أنه عندما نقلت تركيا 15 ألف إرهابي، إلى ليبيا أمام العالم كله، اعتبرت مصر أن ذلك خطوة عدوانية ضدها.

هذا، ومع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء، مؤكدة أنها لن تتوانى في التحرك دفاعا عن أمنها القومي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستتحرك دفاعًا عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت في ليبيا.

وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت افتراضيًا لأول مرة، مساء الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا: "لقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلًا في خط سرت – الجفرة ستتصدى له مصر دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها".

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