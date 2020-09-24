ميدو: المدرب الأجنبي أصبح لا يرغب في العمل بمصر













وجه أحمد حسام ميدو، انتقادا للأندية المصرية بسبب عدم وجود استقرار فني، والتغيير الكثير والمتكرر في الأجهزة الفنية للفرق.





وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن الأندية في مصر لا تضع مشاريع محددة يتم العمل عليها، لذلك لا يوجد استقرار فني، ويقومون بتغيير عدد كبير من المدربين.





وأشار ميدو إلى أن المدربين الأجانب، لا يرغبون في التواجد في مصر خلال الوقت الحالي، بسبب عدم الاستقرار الفني باستثناء دجلة والمقاولون فلا يوجد نادي يريد أن يقوم بمشروع رياضي.



