لامبارد يتحدث عن الصفقات الجديدة.. ويكشف سر سعادته بعد التأهل في كأس الرابطة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسى، عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق الأزرق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.  

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز بالأمس على حساب بارنسلي في الدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية. 

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "كانت ليلة جيدة جدًا، وكنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكنني أردت اليوم أن تدور حول كيفية العمل بعيدًا عن الكرة، وهناك شيء إيجابي من كل الأفراد بخصوص الدقائق واللياقة البدنية، أنها ليلة إيجابية لذلك".

وأضاف: "‏أنا سعيد بكلا المهاجمين الليلة (ابراهام - جيرو)، وهذا يمنحنا خيارات مختلفة أكثر من الموسم الماضي بالنسبة لي".

وتابع: "لقد سُعدت بما يقدمه كاي وكل شيء أردته منه نفذه، وأظهر بعض الأمور الرائعة، وكان يتمتع بالحرية خلف تامي وكانت هناك لمسات رائعة بينهم".

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