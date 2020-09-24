لامبارد يتحدث عن الصفقات الجديدة.. ويكشف سر سعادته بعد التأهل في كأس الرابطة













تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسى، عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق الأزرق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.





ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز بالأمس على حساب بارنسلي في الدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية.





وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "كانت ليلة جيدة جدًا، وكنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكنني أردت اليوم أن تدور حول كيفية العمل بعيدًا عن الكرة، وهناك شيء إيجابي من كل الأفراد بخصوص الدقائق واللياقة البدنية، أنها ليلة إيجابية لذلك".





وأضاف: "‏أنا سعيد بكلا المهاجمين الليلة (ابراهام - جيرو)، وهذا يمنحنا خيارات مختلفة أكثر من الموسم الماضي بالنسبة لي".



