شاهد.. اعترافات مؤسس التنظيم الإرهابي الذي حاول الهروب من سجن طرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
الإرهابي مؤسس التنظيم
الإرهابي مؤسس التنظيم
الفجر
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كشف مصدر أمني، عن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، والذين قتلوا في أثناء محاولة الهروب من سجن طرة، يوم الأربعاء، بعد تصدي قوات الأمن لمحاولتهم، ما أسفر عن مقتلهم، واستشهاد 4 من رجال الشرطة.



واستشهد من رجال الشرطة كل من: عمرو عبد المنعم ومحمد عفت (ضابطين)، وخفير، وفرد بلوكامين، كما لقى 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم أثناء محاولة الهروب، وهم كل من: مديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات محمد السيد، والسيد السيد عطا محمد، وحسن زكريا معتمد مرسي.

وكان المتهم السيد السيد عطا محمد مرسي، قد صدر حكما نهائيا عليه بالإعدام، في القضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، والتي نفذت عدة جرائم إرهابية، واستهدفت رجال الجيش والشرطة، والأقباط، حيث كان المتهم "السيد السيد عطا"، مؤسسًا لهذا التنظيم.

وعام 2014، عندما تم القبض على الخلية ومؤسسها، نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لاعترافات مؤسس التنظيم.

واعترف المتهم بأن أبرز معاونيه، هم: عمار الشحات محمد السيد سبحه ـ طلبه مرسي طلبه مرسي، أحمد عبد الرحمن عبده حسن " وشهرته أبوبصير"، ضبط الأول والثاني ولقى الثالث مصرعه، وقد ثبت من الفحص تورطهم وآخرين في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ببعض المحافظات.

كما اعترف بأنه كان ينتمي لتنظيم أنصار بيت المقدس، ثم كلفه شخص يدعى "أبوعبدالله"، بتكوين تنظيم "كتائب أنصار الشريعة"، والذي نفذ عمليات في أربعة محافظات، وهي: الشرقية وبني سويف والجيزة والإسماعيلية، لافتا إلى أنهم نفذوا 14 عملية إرهابية في محافظة الشرقية فقط، ونفذوا 4 عمليات في بني سويف، نفذها الإرهابيان أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وهو أحد الذين حاولوا الهروب معه.

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