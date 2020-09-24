أحمد بلال يعلق على أنباء رحيل فايلر عن تدريب الأهلي









علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق على الأنباء المنتشرة حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب المارد الأحمر.





وأكد أحمد بلال، أن الدوري المصري الممتاز ليس مقياسا للمدير الفني للفريق نهائيا.





وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش: "عندي معلومة إن فايلر سيرحل منذ عودته من أول إجازة، لكن لم أكن أعلم مدى صحتها، وتولي محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي صعبة عليه بالوقت الحالي".





وأكمل: "لا أعتقد أن محمد يوسف سيقدر على تحمل الضغط الحالي في ظل رحيل بعض النجوم ووجود الإصابات، ولا نقدر على تقييمه إذا جاء كمدرب مؤقت".





وتابع: "الأهلي يحتاج مدرب لديه شخصية ويملك بطولات وعنده تجربة إفريقية".



