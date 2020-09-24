تفاصيل جديدة بشأن قضية زينة وأحمد عز.. والأخير يطلب تعويض 2 مليون

Advertisements

أعلن محامى الفنان أحمد عز، عن تطورات جديدة بشأن قضية التعدى بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة.



وكشف محامى أحمد عز، فى تصريحات إعلامية، إنه ليس هناك أى نية للتصالح بين موكله وشقيقة زينة، وأن القضية أصبحت قضية رأى عام، موضحاً أن شقيقة زينة هى من قامت بالتعدى على أحمد عز وليس العكس كما ادعت.





كما أشار محامي الفنان أحمد عز أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد شقيق وشقيقة زينة للحصول على تعويض مادى يبلغ قيمته 2 مليون جنيه فى قضية التعدى بالضرب وهو نوع من التشهير.





وكانت قد بدأت الواقعة خلال تواجد الفنان أحمد عز فندق شهير بالساحل الشمالي في 11 أغسطس الماضى في ذات التوقيت الذي كانت شقيقة الفنانة "زينة" متواجدة فيه بالفندق، وخلال إجرائه حوارًا مع أحد الصحفيين، عن دوره في فيلم "ولاد رزق 2" فوجئ بشقيقة زينة، وشخص آخر - تبين بعد ذلك أنه شقيقها- يتعديان عليه بالسب والقذف وحاولا ضربه، والشجار معه.