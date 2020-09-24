تصريح صادم من أحمد بلال عن لقاء الأهلي ونادي مصر: تركت للقاء لمشاهدة التنس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق تصريح صادم عن مباراة الأحمر ونادي إف سي مصر اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد بلال، أنه ترك الشوط الأول للأهلي اليوم أمام نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز لمشاهدة التنس.

وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش: "لم يعجبني الأداء الفني للأهلي في الشوط الأول أمام نادي مصر".

وتابع: "قرار فايلر بمشاركة أحمد فتحي كجناح كان غير صائب، وتركت شوط مباراة الأهلي الأول لمشاهدة التنس".

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