دي ماريا يكشف بديل ميسي بعد اعتزاله













تحدث انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بديل مواطنه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بعد اعتزاله كرة القدم.





وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: "‏أعتقد أن مبابي سيكون الأفضل بعد ميسي نظراً لأنه شاب، ولديه إمكانات استثنائية لا تصدق من المستحيل رؤيتها في لاعب آخر".





وأضاف: "‏كريستيانو وحش في العمل، ومُنذ وصوله إلى التدريبات يفعل كُل شيء اللياقة البدنية، ضربات الرأس، اللياقة والسرعة، وهذا هو الفرق بينه وبين ليو الذي هو شخص طبيعي تماماً".



