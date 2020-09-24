دي ماريا يكشف بديل ميسي بعد اعتزاله
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:12 ص
أحمد عصام
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تحدث انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بديل مواطنه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بعد اعتزاله كرة القدم.
وقال دي ماريا في تصريحات صحفية: "أعتقد أن مبابي سيكون الأفضل بعد ميسي نظراً لأنه شاب، ولديه إمكانات استثنائية لا تصدق من المستحيل رؤيتها في لاعب آخر".
وأضاف: "كريستيانو وحش في العمل، ومُنذ وصوله إلى التدريبات يفعل كُل شيء اللياقة البدنية، ضربات الرأس، اللياقة والسرعة، وهذا هو الفرق بينه وبين ليو الذي هو شخص طبيعي تماماً".
وتابع: "لا توجد مشاعر جيدة أو سيئة بين ميسي وكريستيانو، وهُم كانوا في فرق متنافسة وليس أكثر من ذلك، وكان من الرائع بالنسبة لهم التنافُس على الكُرة الذهبية ودوري الأبطال".
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