عاجل.. إصابة شرطي أمريكي في إطلاق نار بولاية كنتاكي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، بإصابة شرطي أمريكي، في إطلاق نار في ولاية كنتاكي خلال احتجاجات.

هذا، واندلعت احتجاجات في ولاية كنتاكي الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة بعد توجيه اتهامات مخففة ضد ضابط تسبب في قتل امرأة في منزلها في شهر مارس الماضي.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن أعادت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات محدودة بتعريض أحد المواطنين للخطر ضد أحد الضباط الثلاثة المتورطين في مقتل بريونا تيلور في الولاية في قضية تعود مارس الماضي، حيث كان يأمل النشطاء في توجيه اتهامات أكثر شدة ضد الضباط الذين قتلوا تيلور، وهي امرأة ذات بشرة سوداء، كانت في منزلها.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في كنتاكي، وسط استمرار المظاهرات ضد وحشية قوات تنفيذ القانون وضد العنصرية.

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