"لينا رقصة" لكارمن سليمان تتخطى الـ 5 مليون

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استطاعت أغنية "لينا رقصة"، للنجمة كارمن سليمان، أن تحقق نجاحاً كبيراً، وتخطت حاجز الـ5 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتعد أغنية "لينا رقصة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.





كما تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس

يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.





لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".