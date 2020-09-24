عمر كمال يطمن جمهوره عليه ويشكر كل من تواصل معه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على طمأنة الجمهور عليه، بعد إعلان شقيقه محمود كمال عن إصابته بوعكة صحية.


ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له، وعلق قائلاً: "أنا كويس الحمد لله..شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".


وتابع: "الحمد لله على كل شيء.. شكرا لكل أخ أو أخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة او كومنت".


يذكر أن عمر كمال عاد إلى مصر مؤخرًا بعد قيامه بجولة غنائية بين تونس والإمارات خلال الأيام الماضية، ويستعد اليوم الخميس لطرح أغنية جديدة بعنوان "قمر 14" مع أورتيجا.

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