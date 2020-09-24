نجم الأهلي السابق: فايلر سيرحل عن الأهلي









أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، سيرحل خلال الفترة المقبلة.





وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر من الممكن أن يكون اتفق مع إدارة الأهلي على خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا ثم الرحيل، ولكن إذا حدث غير ذلك فسيكون تهريج بكل تأكيد".

وأضاف: "فايلر قام ببناء اسمه داخل النادي الأهلي، ولم يكن معروف لأى أحد، وكان يجب وضع شروط جزائية فى حالة خسارته لبطولة أفريقيا".



