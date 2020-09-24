ليفربول على بعد خطوة من حسم صفقة جديدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
بوابة الفجر
آنس عبدالغني
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كشف تقرير صحفي صباح اليوم الأربعاء على أن ليفربول بات قريبًا من حسم صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الريدز توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولو واتفورد وذلك بشأن ضم نجمه السنغالي إسماعيلا سار هذا الصيف وذلك بعدما أبدى يورجن كلوب المدير الفني للفريق إعجابه الشديد بالموهبة السنغالية.

وأضافت أن الأمور الأن تسير بين وكيل اللاعب والريدز بشأن الاتفاق على الأمور المالية ومدة العقدة، وذلك بعد الاتفاق
على رسوم الصفقة البالغة 32 مليون إسترليني.

وقدم سار مستوى لافت للنظر مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وذلك رغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن سار يتمتع بعلاقة مميزة مع مواطنه ساديو ماني، نجم ليفربول، لا سيما وأن الأخير سبق له الإشادة بقدرات إسماعيلا فور قدومه إلى البريميرليج.

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