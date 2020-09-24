ميدو: الأهلي سيخير فايلر بين إلغاء بند فسخ التعاقد أو الرحيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضحت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخطط للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن جماهير ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لديهم تخوف من رحيل فايلر.

وأشار إلى أن ذلك القلق ليس بسبب عبقرية فايلر، وإنما نظرا للظروف الحالية واقتراب مباراة هامة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف أن الخطيب سيجتمع بفايلر وسيمنحه خيارين، الأول هو إلغاء البند الذي يسمح بفسخ تعاقده مع الأهلي، بداية من 1 أكتوبر المقبل، وفي حال حصد لقب دوري أبطال إفريقيا يتم تجديد عقده تلقائيا، والخيار الثاني هو رحيله إذا لم يوافق على إلغاء البند.

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