تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إف سي مصر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على حساب نادي مصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت ثلاثية الأهلي في شباك نادي مصر عن طريق، عمرو السولية "ركلة جزاء"، محمود كهربا، وجونيور أجايي في الدقائق 7، 57، 73 من زمن المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلي 76 نقطة ويواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وكان المارد الأحمر قد حسم لقب البطولة المحلية للمرة الـ42 في تاريخه في الجولة قبل الماضية، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني بـ58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على نادي مصر :-

1- الأهلي 76 نقطة.
2- الزمالك 58 نقطة.
3- بيراميدز 51 نقطة.
4- المقاولون العرب 49 نقطة.
5- سموحة 39 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
7- إنبي 38 نقطة.
8- مصر المقاصة 37 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- طلائع الجيش 33 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 33 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة.
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

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