مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد نافع يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد رمضان في "دبابة"

أعلن مؤدي المهرجانات أحمد نافع، عن تعاونه الأول مع الفنان محمد رمضان، من خلال تلحين مهرجان "دبابة"، والمقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة، عبر القناة الرسمية للفنان على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".













وقال "نافع"، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، إنه قام بتلحين المهرجان، فضلًا عن وضع بعض اللمسات في كلمات "دبابة"، لافتًا إلى أن هناك مشاركات عديدة مع الفنان محمد رمضان بعد ذلك التعاون.













وتابع مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد نافع، أن الموزع كريم عرفه، هو من رشحه للتلحين "دبابة"، مضيف أن كواليس العمل مع "الأسطورة" محمد رمضان، مليئة بالتشويق والمتعة، وروح المنافسه، متمنيًا نجاح العمل وطرحه بالشكل الائق.









يذكر أن أحمد نافع، من أوائل من ممارس مهنة غناء المهرجانات الشعبية، وقدم باقة من الأعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، ومن آخر أعماله التي حصدت نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراح، "أبعدي عني، واسف يا صحبي".



