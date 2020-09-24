مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد نافع يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد رمضان في "دبابة"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
أعلن مؤدي المهرجانات أحمد نافع، عن تعاونه الأول مع الفنان محمد رمضان، من خلال تلحين مهرجان "دبابة"، والمقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة، عبر القناة الرسمية للفنان على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



وقال "نافع"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه قام بتلحين المهرجان، فضلًا عن وضع بعض اللمسات في كلمات "دبابة"، لافتًا إلى أن هناك مشاركات عديدة مع الفنان محمد رمضان بعد ذلك التعاون. 



وتابع مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد نافع، أن الموزع كريم عرفه، هو من رشحه للتلحين "دبابة"، مضيف أن كواليس العمل مع "الأسطورة" محمد رمضان، مليئة بالتشويق والمتعة، وروح المنافسه، متمنيًا نجاح العمل وطرحه بالشكل الائق.


يذكر أن أحمد نافع، من أوائل من ممارس مهنة غناء المهرجانات الشعبية، وقدم باقة من الأعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، ومن آخر أعماله التي حصدت نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراح، "أبعدي عني، واسف يا صحبي".

أخبار تهمك

ليفربول على بعد خطوة من حسم صفقة جديدة

منذ ساعة

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

منذ حوالي 3 ساعات

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا المدرب الأنسب فى حال رحيل فايلر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: الأهلي سيخير فايلر بين إلغاء بند فسخ التعاقد أو الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ يوم

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

11:31 م

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

11:57 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»