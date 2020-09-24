ابنة رجاء الجداوي وفريق "إيناكتس" ضيوف منى الشاذلي "الجمعة"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء غد الجمعة اميرة ابنة الفناتة الراحلة رجاء أ رجاء الجداوي في حلقة خاصة من برنامجها معكم مني الشاذلي علي فضائيه cbc .













وتكشف أميرة عن الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، و مدى الظروف الصعبة التي قامت فيها بالتصوير في ظروف صعبة للغاية.







