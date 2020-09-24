ابنة رجاء الجداوي وفريق "إيناكتس" ضيوف منى الشاذلي "الجمعة"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء غد الجمعة اميرة ابنة الفناتة الراحلة رجاء أ رجاء الجداوي في حلقة خاصة من برنامجها معكم مني الشاذلي علي فضائيه cbc .



وتكشف أميرة عن الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، و مدى الظروف الصعبة التي قامت فيها بالتصوير في ظروف صعبة للغاية.


كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي فريق "إيناكتس" بجامعة الأزهر، بعد حصوله حصلت على المركز الأول عالميًّا في مسابقة ريادة الأعمال للعام الجامعي 2019-2020م، ويتنافس فيها 32 فريقًا يمثلون 32 دولة من مختلف قارات العالم.

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