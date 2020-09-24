رسميًا - برشلونة يعلن رحيل سواريز ويحدد وجهته المقبلة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي برشلونة عن رحيل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق بشكل نهائي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد رغبة رونالد كومان مدرب النادي الكتالوني في رحيله. 

وأكد البارسا في بيان رسمي منذ قليل، بأن الفريق سوق يعقد غدا مؤتمرا صحفيا من أجل توديع لويس سواريز. 

وكشف الفريق الكتالوني، بأن هناك اتفاق بانتقال لويس سواريز إلى فريق أتليتكو مدريد، واللاعب الأوروجوياني سوف ينضم لصفوفه في الأيام المقبلة. 

يذكر أن سواريز يعد ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر تاريخ برشلونة.

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