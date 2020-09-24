بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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كشفت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر مؤتمرا صحفيا، بشكل مفاجئ، متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وحسب "روسيا اليوم"، فقد برر الرئيس الأمريكي المغادرة بأنه لديه اتصال هاتفي طارئ، موضحا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، دون التوضيح بشأن من هو المتصل.

هذا، وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سوف تتحرك ضد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".

وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".

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