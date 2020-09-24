ترامب: سنراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل كثيف خلال الانتخابات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سوف تتحرك ضد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".

وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".

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