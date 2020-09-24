والد الطفل الذي صفعه لاعب وادي دجلة يكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)

قال عبدالناصر محمد، والد الطفل الذي تعرض للصفع على يد لاعب وادي دجلة، إن أبنه عمر مسى مواليد 2008 من ضمن ناشئ طلائع الجيش، وعلى خلق حسن، موضحًا أنه يسمح لأبنه بالنزول إلى أرض الملعب من أجل اكتساب الأخلاق الرياضية وليس للتعرض لشئ يتنافى مع الروح الرياضية، متابعا: "أنا معرفتش أنام منذ أن تعرض أبنى للصف.. بس الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللي ابني بيلعب فيها كرمنا ".



وأضاف "محمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبنه في حالة نفسية سيئة بسبب تعرضه للصفع على يد لاعب وادي دجلة، وتابع:"أنا أب وأنا تعبت في تربية أبنى.. ولكن الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللي بيعلب فيها أبنى كرمتنا".



من جانبه قال عمر عبدالناصر، إنه أعطى الكرة للاعب وادي دجلة ومررها له على الأرض، ولكن ذلك اغضب اللاعب كونه كان يريد الكرة في يده، متابعا: "أنا مررت ليه الكرة على الأرض لكنه هو كان عوزها في ايده.. فضربنى.. فقلت ليه كدا يا كابتن ميصحش".



ولفت عمر عبدالناصر، إلى أن اللاعب قدم له الاعتذار ولكنه لم يقبله، وتابع:"هو يطلع على الهواء ويعتذر لي علشان هو ضربني وناس كتير شافتني.. أنا فراح بتكريم نادى طلائع الجيش لي كون ذلك رفع معنوياتي.. ولما اللاعبين كرمونى فرحت أوى".





هذا، وأعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة قائمة الفريق التي سيخوض بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادي دجلة في إطار مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام، والتي ستقام على إستاد بتروسبورت في تمام الثالثة والنصف من مساء الخميس.



وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

الهاني سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ في حراسة المرمى، ومحمد كوفي ورجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال ومحمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وشريف رضا في خط الدفاع ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر في وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن واحمد حسن مكى.



وشهدت القائمة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبدالمنعم قلبا الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق "الموج الأزرق".



ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة إلى مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة في بطولة الدوري العام للمحافظة على مركزة في الترتيب كخامس التصنيف أملا في المنافسة على المركز الرابع حال تراجع منافسيه.