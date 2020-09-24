نجم الأهلي السابق: هذا المدرب الأنسب فى حال رحيل فايلر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيتأثر برحيل السويسري رينيه فايلر، قبل مباراتي الوداد المغربي، فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بكل تأكيد الأهلي سوف يهتز فنيًا فى حال رحيل فايلر عن صفوف الفريق، وأى مدرب سيأتي فى هذا التوقيت سيكون منتحرًا بسبب صعوبة الموقف".
 
وأضاف: "إدارة الأهلي ستكون فى أزمة حال رحيل فايلر، بسبب عدم وجود مدربين أجانب مميزين فى الوقت الحالي".

وعن المدير الفني المناسب للأهلي: "مختار مختار يجب أن يحصل على فرصة مع الأهلي، وله خبرات كبيرة، وتاريخه أكبر من أشخاص كثيرون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الهلال السعودي بعد استبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي السابق: هذا المدرب الأنسب فى حال رحيل فايلر

منذ 35 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق: فايلر يتهرب من الأهلي بعد السفر لسويسرا

نجم الأهلي يكشف سر عدم تجديد فايلر مع الأحمر

تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تجديد الزمالك مع كارتيرون

ليس طاهر.. نجم الأهلي السابق يكشف عن البديل الأنسب لرمضان صبحي

رضا عبدالعال: صالح جمعة وقع للزمالك

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على صفقات القلعة الحمراء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

11:57 م

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

11:00 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

09:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»