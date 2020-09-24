احذر يا زمالك.. باتشيكو لا يعرف طريق البطولات في "الولاية الثانية"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
باتشيكو
باتشيكو
علاء خليف
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أعلن النادي الزمالك تعيين المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو مديرًا فنيًا للفريق الأبيض بشكل رسمي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي.

باتشيكو عاد لقيادة الزمالك في ولاية تدريبية جديدة، بعدما سبق وقاد الفريق عام 2014 وخاض معه 12 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة قبل هروبه بشكل مفاجئ من مصر والرحيل عن تدريب الفريق.

المدرب البرتغالي الجديد للزمالك خلال مسيرته التدريبية الممتدة من بداية التسعينيات وحتي الآن، واجه سوء توفيق دائمًا في الولاية الثانية مع الأندية التي تولي قيادتها ولم يستطيع حصد أي ألقاب خلالها، مما يمثل فأل سيئ للجماهير البيضاء التي تعول عليه لقيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ما قدمه باتشيكو في "الولاية الثانية" مع الأندية التي تولي تدريبها في السنوات الماضية:-

- فيتوريا جيماريش:

تولي باتشيكو قيادة فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي لأول مرة عام 1996 ولكنه لم يستمر طويلا وقاد الفريق في 6 مباريات فقط فاز في مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وعاد لقيادة الفريق مجددا عام 2005 وخاض معه 18 مباراة فاز في 5 مباريات وخسر 11 وتعادل في 2 واستقال من تدريب الفريق.

- بوافيستا:

قاد المدرب البرتغالي فريق بوافيستا في 3 ولايات تدريبية، الأولي كانت من 1997 إلي 2003 وخاض الفريق معه 84 مباراة، فاز في 40 مباراة وخسر 23 مباراة وتعادل في 21 مباراة وتوج معه بلقب الدوري البرتغالي.

عاد لقيادة الفريق للمرة الثانية من 2004 وحتي 2005 وقاد الفريق في 40 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 11 وخسر 13 مباراة ، وفي ولايته الثالثة التي بدأت عام 2006 واستمرت لمدة عامين مع الفريق البرتغالي خاض 53 مباراة، فاز في 14 وتعادل في 22 وخسر 17 مباراة، ولم يحقق أي ألقاب في الولايتين.

- الشباب السعودي:

تولي تدريب فريق الشباب السعودي عام 2009 واستمر معه 276 يوما، وقاد الفريق في 16 مباراة فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات، وتوج مع الفريق بكأس الأمير فيصل بن فهد (كأس الاتحاد السعودي سابقا) في موسم 2009/2010

وعاد لتدريب الفريق السعودي عام 2015 واستمر معه لمدة 74 يوما تقريبا، قاده في 10 مباريات، حقق فوزا وحيدا وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وتم فسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

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