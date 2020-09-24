"أرسلناها لفرنسا".. وزيرة البيئة: تخلصنا من المواد الخطرة في الموانئ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة حريصة على التخلص من المواد الخطرة وعدم تكرار ما حدث في "مرفأ بيروت"، موضحة أنه تم الاستعانة بخبراء من الخارج للتعامل مع مبيدات كانت موجودة من 30 سنة بمخازن بمصر.



وأوضحت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص منها عن طريق تصديرها لفرنسا، ثم تخلصت منها، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحكم الدول للحفاظ على البيئة.



وأشارت إلى أن التعاون في مصر تم بين أكثر من وزارة، والجميع اتحد للتخلص من المبيدات بصورة أمنة، مضيفة أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدار 30 عامًا في مدينة الصف بالجيزة.



وتابعت وزيرة البيئة: جميع الموانئ المصرية حاليًا أمنة وتم التخلص من جميع المبيدات والمواد الخطرة".



