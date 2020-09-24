حار على الصعيد ومعتدل في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل إلى 70 % لتعود لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأكدت، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

وليلا، تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا على القاهرة والوجه البحري، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، كما تكون الرياح نشيطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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