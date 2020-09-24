بعد بيان الأزهر بمقاطعة أغنيتها.. بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لـ"أصالة"

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا عاجلًا للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنانة أصالة لاقتباسها من أحاديث النبي في أغنية "رفقا"، لافتا إلى أن ذلك "غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة" -وفق الدعوى-.



وقال "صبري"، في بلاغه إن الفنانة أصدرت ألبوما يتضمن أغنية بعنوان "رفقا"، وجاء في كلماتها اقتباسا من حديثا نبويا شريفا، ما دعا الأزهر الشريف لإصدار بيان يدعو فيه لمقاطعة أغنية أصالة المبلغ ضدها، حيث إن الاقتباس من الأحاديث غير جائز شرعًا، ودعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة، في إشارة إلى أغنية "رفقًا" للفنانة السورية أصالة نصري المبلغ ضدها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم" التي تقول كلماتها: "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن"، وهو ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اقتباسا من الحديث النبوي الشريف.







ولفت صاحب الدعوى، إلى أن "المجمع قال في بيان له، إنه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، حول الأغنية، موضحًا أن الاقتباس من الحديث النبوي، أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة، ونصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".



واختتم المحامي بلاغه، باتهام الفنانة بـ"ازدراء الأديان"، مطالبا بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.