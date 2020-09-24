ميدو: مرتضى أدار الأمور بشكل مميز واختيار باتشيكو صائب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد أحمد حسام ميدو، بتعامل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع المرحلة الحالية التي يمر بها النادي، خاصة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعامل مع الأزمة التي تسبب بها باتريس كارتيرون، بعد رحيله، بشكل جيد، حتى توصل لاتفاق مع باتشيكو.

وأكد ميدو أن اختيار الزمالك للمدرب صائب، مشيرا إلى أن باتشيكو هو المدرب الأنسب لقيادة الزمالك في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن باتشيكو لم يهرب من الزمالك في السابق، بل إن الظروف والصدام الذي حدث مع مرتضى منصور كان سببا في رحيله، موضحا أن ما حدث كان طبيعيا، حتى مع وجود أي مدرب غيره.

وتابع، " هناك فرق بين ماحدث في هروب كارتيرون،وباتشيكو فالأول هرب في ظروف جيدة ولكن باتشيكو الظروف أجبرته على الرحيل".

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