زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقترب الإسباني ناتشو فرنانديز نجم ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن السانتياجو برنابيو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ناتشو يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى يونيو 2022 ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن وكلاء أعمال ناتشو بدأوا منذ فترة البحث عن فريق جديد له والأقرب سيكون الانتقال إلى الدوري الإيطالي للحصول على دقائق في المباريات الرسمية.
وأكد الموقع الإيطالي أن ناتشو مطلوب من 3 أندية في الدوري الإيطالي، هي : ميلان ونابولي وروما ولذلك سافر وكلاؤه إلى إيطاليا من أجل التفاوض مع هذه الأندية.
وأوضح الموقع الإيطالي أنه في النهاية سيكون القرار النهائي عائد إلى النجم الإسباني سواء بالاستمرار أو الرحيل كما أنه لن يتسبب في أي مشاكل لناديه ريال مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد الدوري الإسباني

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: هذا المدرب الأنسب فى حال رحيل فايلر

منذ نصف ساعة

زيدان يستقر على رحيل ناتشو عن ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من الهلال السعودي بعد استبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 21 ساعة

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

منذ ساعة و 27 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

"سكاي نيوز": "تهم خطيرة" تلاحق المقاول المصري الهارب بإسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مورينيو يدفع نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس

جاريث بيل يقدم طلبا أخيرا لزيدان قبل الرحيل

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

صراع إيطالي على نجم ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد موعد الإعلان عن الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين عن الملكي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. حرب مشتعلة بين زيدان وجوارديولا والصفقة الكبرى تقترب بشدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

انتهي الأمر.. الأهلي يحسم كبرى صفقاته الصيفية

الأهلي يستقر على رحيل «النسر»

11:57 م

ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم

11:00 م

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

08:30 م

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية له أهمية مضاعفة في ظل كورونا

09:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»