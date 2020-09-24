"أبنة كبير الرحيمية": والدي أسس فرقة مسرحية طاف بها العالم

قالت ليلى محمد شرابة، ابنة الممثل الذي اشتهر بدور كبير الرحيمية، إن والدها له باع كبير في الكوميديا ويحب الفن، لافتة إلى أنه كون فرقة مسرحية طاف بها العديد من دول العالم، موضحة:"أسس فرقة كبير الرحيمية ولف العالم.. وأنا أتولدت في سوريا".



وأضافت "شرابة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدها لم يكون ثروة من وراء حجم الأعمال التي قام كون الفن قديمًا يختلف عما عليه الحال الآن، موضحة:"زمان كانوا بيصرفوا على الفن من جيوبهم..لأنهم بيحبو فن".



وكشفت، عن أنها تمر بأزمة كبرى نظرًا للحالة النفسية المضطربة التي يعاني منها أبنها الوحيد، خاصة بعدما قام بالتعدي عليها بالضرب، وتحطيم الشقة التي يقنطون بها، متابعة: "أنا استغيث.. أبنى مريض نفسي منذ 18 عام وتسترت على أمور كثيرة خوفًا عليه.. هو أصيب بالحالة دي بعدما مات أخيه بسكته قلبيه وشقيقه الآخر توفى أيضًا".





يذكر أن الفنان محمد التابعي أو محمد محمود أحمد أبو شرابة (23 مارس 1907)، وهو ممثل مصري، ولد ببورسعيد لعائلة اشتهرت بتجارة الجلود. اتجه إلى المونولوج، وعمل بالمسرح المتجول والتحق بفرقة ببا عز الدين ثم فرقة بديعة مصابني وأدى شخصية الصعيدي الساذج.

