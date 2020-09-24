عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
وزير الداخلية محمود توفيق
وزير الداخلية محمود توفيق
هبة عبد الحفيظ
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تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبل قليل، منطقة سجون طرة للاطمئنان على أعمال التأمين بعد محاولة الهروب الفاشلة.

وكشف مصدر أمني، أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين الذين أصيبوا في هذه الواقعة.

هذا، وأسفرت الواقعةـ عن استشهاد عدد من رجال الشرطة، وهم كل من: عمرو عبد المنعم ومحمد عفت (ضابطين)، وخفير، وفرد بلوكامين، كما لقى 4 من المحكوم عليهم بالإعدام مصرعهم أثناء محاولة الهروب، وهم كل من: مديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات محمد السيد، والسيد السيد عطا محمد، وحسن زكريا معتمد مرسي.

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