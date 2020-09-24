أول قرار من الهلال السعودي بعد استبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا

يدرس نادي الهلال السعودي ، اللجوء للجهات القضائية الرسمية لرفع احتجاج على قرار الاتحاد الآسيوي للاعبة باستبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا والمقامة حاليا بالدوحة بنظام التجمع.





وأصدر الهلال الذي يحمل لقب البطولة، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أوضح فيه أن كافة قنوات التواصل مع الاتحاد القاري لم تكن ايجابية بعد ان اجتاح فيروس كورونا المستجد بعثة الفريق، حيث أصيب به أكثر من 30 شخصا ما بين لاعبين وإداريين وأعضاء جهاز فني.





واوضح الهلال ان كافة المطالب التي تقدم بها للاتحاد الآسيوي بتأجيل مبارياته قوبلت بالرفض، رغم الظروف التي مر بها الفريق خلال مشاركته بالمنافسات، مؤكدا أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على تواجد 11 لاعبا في الملعب كحد أقصى وكحد أدنى سبعة لاعبين.





وأشار النادي إلى وجود تباين في تفسير لوائح البطولة من جانب الاتحاد هو ما أدى لطلب الموافقة على اسقاط شرط الـ 13 لاعبا.





وكان الاتحاد الآسيوي قد اصدر بيانا اليوم الأربعاء، أكد فيه اعتبار نادي الهلال منسحبا من البطولة بعد أن فشل النادي في تقديم قائمة تضم 13 لاعبا في مباراته اليوم امام شباب الأهلي وهو ما يتعارض مع نصوص اللائحة التي تعتبر عدم تقديم العدد يعني اعتبار النادي منسحبا والغاء نتائجه بالبطولة.





ووجه الهلال الشكر للاعبيه الذين أصروا على المشاركة في البطولة رغم الظروف التي عانى منها الفريق، كما شكر جماهيره على دعمها له منذ وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة.





وكان الهلال السعودي قد ضمن تأهله إلى دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة الأولى، والتي ضمت إلى جانبه أندية شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وشاهر خودرو الإيراني، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره منسحبا وصعود شباب الأهلي وباختاكور لدور الستة عشر.



