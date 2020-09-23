رسميًا.. السوبر الألماني بدون جماهير بسبب كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، الأسبوع المقبل بدون جماهير، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

كانت صحيفة (بيلد) الألمانية قد اوردت القرار اليوم الأربعاء وتأكدت منه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وافتتح بايرن مشواره ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، الذي توج به في المواسم الثمانية الماضية، بفوز كاسح 8 / صفر على ضيفه شالكه، في المباراة التي جرت بينهما بدون جماهير.

في ميونخ، يتجاوز عدد الإصابات حاليا العدد الحرج البالغ 50 حالة إصابة لكل مئة ألف مواطن على مدى سبعة أيام، وفقا للمفهوم الذي وضعته رابطة الدوري الألماني للعب وسط الوباء، علما بأن إصابة أكثر من 35 فرد لكل مئة ألف تعتبر "نسبة مرتفعة".

ويلعب بايرن في بطولة كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني في بودابست غدا الخميس، حيث تم السماح لآلاف المشجعين بالحضور رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعاصمة المجرية.

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