قبل عرض الحلقة الـ15.. تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من "الوجه الآخر"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الوجه الآخر"، المذاع علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


ويعرض لكم "الفجر الفني"، أبرز أحداث الحلقة الـ14 والتي بدأت بإكتشاف محمد علي رزق، والذي يجسد شخصية يوسف بزواج دنيا المصري، "نهلة"، من عماد رشاد "عادل" في السر، وذلك بذهابه لها إلي منزلها لزيارتها وراه خارج من منزلها وهذا ما أثار حيرته وسالها عن سبب مجيئه إلي أن أخبرته نهلة بأنها متزوجة منها وأنها اتفقت معه علي الطلاق لكي تتزوج من يوسف.


وتوالت الأحداث وقامت هدي الأتربي "ملك" بالذهاب للمستشفي لزيارة خطيبها السابق محمد ناصر "مروان" بعد أن تعرض لحادث سير عندما علم أنها تمت خطبتها لشريف الساكت.


وحاول رامي التظاهر بالقوة أمامها وأنه لم يتعرض للحادثة في يوم خطبتها حزناً عليها ، بل أخبرها بأنه حادث قضاء وقدر.


وانتهت أحداث الحلقة بخروج رامي من المستشفي ولكنه فقد قدرته علي الحركة ، وأصبح يتنقل علي كرسي متحرك.


مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.

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