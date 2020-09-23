نشرة حوادث "الفجر".. النيابة تأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:38 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس سيدة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك علي مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

بمقابل مادي.. اعترافات مثيرة لقواد و٤ سيدات لممارسة الدعارة بالدقي
باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع قواد و٤ سيدات، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر إحدى صفحات الفيسبوك.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات، أنه أنشأ صفحة على الفيسبوك، للتسهيل واستغلال السيدات بمعاونة المتهمة الثانية، لاستدراج الفتيات، لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع.

المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ20 متهما بالاتجار بالبشر
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات والغرامة من ألف إلى 500 ألف جنيه لعدد 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، في القاهرة الجديدة.

30 سبتمبر.. استئناف مجدي عبدالغني على حكم حبسه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل الاستئناف المقدم مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق علي حكم حبسه سنة بتهمة امتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه، وذلك لجلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

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