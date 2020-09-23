تشيلسي يكتسح بارنسلي بالستة ويتأهل للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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تأهل تشيلسي إلى الدور الرابع من بطولة كاس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه الكاسح على مضيفه بارنسلي بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، في منافسات الدور الثالث للبطولة.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الأول لأرسنال عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل النمساوي كريستيان فوتشس لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57، قبل أن يضيف إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 90.

وحقق تشيلسي فوزاً كبيراً 6-0 على ضيفه بارنسلي، ليحجز مقعده هو الآخر في الدور الرابع للبطولة.

أحرز تامي أبراهام الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقة 19، ثم أضاف كاي هافيرتز وروس باركلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و49.

وواصل هافيرتز تألقه، عقب إحرازه الهدفين الرابع والخامس للفريق اللندني في الدقيقتين 55 و65، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).

واختتم الفرنسي أوليفيه جيرو مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السادس لتشيلسي في الدقيقة 83، ليستعيد فريق المدرب فرانك لامبارد بعضا من الثقة عقب الخسارة 0- أمام ضيفه ليفربول يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد نيوكاسل يونايتد للدور الرابع أيضاً، بعدما اكتسح مضيفه موركامب 7-0

وحسم نيوكاسل الأمور لمصلحته منذ الشوط الأول، حيث تقدم بهدف حمل توقيع لاعبه البرازيلي جولينتون في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز ميجيل ألميرون وجاكوب ميرفي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و27.

وعاد جولينتون لهز الشباك مرة أخرى، محرزاً الهدف الرابع لنيوكاسل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 31، فيما تكفل إسحاق هايدن وجمال لاسيليس بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 45 و51، ثم أحرز سام لافيل لاعب موركامب هدفاً بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وكان موركامب لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 33، عقب طرد لاعبه الفرنسي توماني ديجوراجا.
وصعد إيفرتون لنفس الدور بتغلبه 5-2 على مضيفه فليتوود تاون.

كما لحق بيرنلي بركب المتأهلين للدور الرابع للمسابقة بفوزه 2-0 على مضيفه ميلوال في وقت سابق اليوم.
وافتتح جوش براونهيل التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 45، فيما أضاف التشيكي ماتي فيدرا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وتأهل برايتون للدور ذاته، إثر تغلبه 2 -0 على مضيفه بريستون نورث إيند، حيث أحرز الإيراني علي رضا جهانبخش والأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 56 و75.

وبلغ فولهام نفس الدور، بعدما فاز 2-0 على ضيفه شيفيلد وينزداي، وأحرز الفرنسي أبوباكار كامارا وبوبي ريد الهدفين في الدقيقتين التاسعة و32.

كما صعد ستوك سيتي لدور الستة عشر، بعد فوزه 1-0 على ضيفه جيلينجهام.

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