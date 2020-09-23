محمود كامل للفجر الفني" شيري عادل بتسيب نفسها ليا.. واستعد لتصوير هذا الفيلم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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أعرب المخرج محمود كامل، عن سعادته بردود الأفعال على قصص "أمر شخصي"من مسلسل "إلا أنا" وذلك بعد حديث السوشيل ميديا عليه وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع البحث الأشهر جوجل خلال فترة عرضه.

وتحدث كامل" في تصريح خاص للفجر الفني عن دور الفنانة شيري عادل، بعد الصدى الكبير الذي حققته بعد غياب عن الدراما قائلا: "الحمد لله، هي ممثلة تمتلك الموهبة وتستاهل كل هذا النجاح".

وأضاف كامل" نجاح شيري بيبسطني ودايما بتسيب نفسها ليا كمخرج، وده يعتبر أهم حاجة.

واستكمل محمود كامل حديثه للفجر الفني والذي تحدث فيه عن أعماله القادمة من الدراما والسينما، حيث يستعد لتصوير فيلم رابعة جامعة في نوفمبر المقبل، بينما ينتمي المسلسل لنوعية أكثر من 30 حلقة.


وعن التعامل مع معتز هشام، للمرة الأولى، عبر محمود كامل عن سعادته بالتعامل معه قائلا: معتز فهمني ونفذ اللي انا عايزه".



مسلسل "الا انا" الذي يتناول العديد من الحكايات التي يتم عرضها على مدار الاسبوع، وكان من ضمن الحكايات التي تم عرضها "أمر شخصي" الذي يقوم ببطولة كلا من الفنانة شيري عادل وميدو عادل ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر، التي استطاع ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي

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