وائل الإبرشي: الدولة المصرية لا تهتز أمام دعوات الإخوان التخريبية

قال الإعلامي وائل الإبراشى، إن الدولة المصرية ومؤسساتها لن تهتز تجاه حالة السعار التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية، وسعيها الدائم في نشر الأكاذيب من أجل هدم وتخريب البلاد، لافتًا إلى أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية الآن يدل على ضعفها الشديد".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جماعة الإخوان انتهت تمامًا على أرض الواقع، ولكن هناك قوى إقليمية تعمل على دعم التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى قيام دويلة قطر بتمويله، متابعا: "الدول المعادية لمصر تبذل كل ما في وسعها للنيل من مصر".



وأكد "الإبراشي"، أن الجماعة الإرهابية تتسول مشهد أو أثنين وتعمل على تضخيم الأحداث من أجل تصوير ذلك على أنه ثورة عارمة وحالة من الفوضى الكبيرة بمصر، على خلاف الحقيقة، متابعا: "ما أكثر من جمعات الغضب التي دعت لها جماعة الإخوان ولكن دائمًا ما يقعوا في غضب الشعب المصري الذي لفظهم في 30 يونيو".



هذا، وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لإخواني مقيم في أوروبا يسب المصريين بشتائم خارجة ويطالبهم بإشهار الأسلحة ضد مؤسسات الدولة ويناشدهم بالخروج من أجل التخريب والتدمير.



من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر.

