تعادل مثير لبورتو مع الصيد وديًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تعادل الصيد امام بورتو، بهدفين لكلا منهما، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الصيد، استعدادا لخوض المباريات المتبقية من القسم الثالث.

انهى بورتو الشوط الأول متقدما على الصيد، بهدفين دون مقابل، سجلهما عمر عبد المطلب وخيري غريب، وفي الشوط الثاني، قلص الصيد الفارق عن طريق لاعبه محمد طارق (سفروتة)، وتعادل الصيد عن طريق لاعبه محمد سيف من ركلة حرة مباشرة سددها نحو المرمي، لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى بورتو.

ويستعد الصيد لمواجهة الصف على ملعب الأخير، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بينما يخرج بورتو لملاقاة النوبة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة السابعة.

ويحتل الصيد المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة بالمجموعة الخامسة، بينما يتصدر بورتو قمة المجموعة السابعة برصيد 52 نقطة.

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