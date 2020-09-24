تأهيل أعضاء هيئة التدريس.. كيف استعدت "التعليم العالي" لتطبيق نظام التعليم الهجين؟

في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو التوسع في تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، والذي تم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي.







من أجل حماية الطلاب

وللتوسع في تطبيق نظام التعليم الهجين، ومن أجل حماية الطلاب وأساتذة الجامعات، وجميع العاملين بمنظومة التعليم العالي، والبحث العلمي، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وضعت وزارة التعليم العالي، تصورا محددا لسير العملية التعليمية في الجامعات، يتماشى مع القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي لخطر جائحة كورونا، والتي يأتي في مقدمتها تطبيق أفكار تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق ذلك ضمانًا لاستمرار العملية التعليمية دون التأثر بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية، واعتمدت الوزارة من أجل تحقيق ذلك على التقنيات الحديثة من خلال التعلم عن بعد.



وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد يوم السبت الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، بمقر جامعة القاهرة، وافق المجلس على توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين.





وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام التعليم الهجين، والتوسع في تطبيقه في مختلف الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020 - 2021، وضع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية.





