افتتاح مسجد "أبوزيد" بقرية سيلا بالفيوم
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:54 م
ريهام على
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أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لإفتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون و750 ألف جنية، على مساحة 400 متر.
وقد أدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والاستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، موضحًا أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم إفتتاح اكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنية، كما وجه الأهالي بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.
الجدير بالذكر، أن السكرتير العام المساعد قد افتتح عصر اليوم مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 مليون جنية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
وقد أدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والاستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، موضحًا أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم إفتتاح اكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنية، كما وجه الأهالي بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.
الجدير بالذكر، أن السكرتير العام المساعد قد افتتح عصر اليوم مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 مليون جنية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".