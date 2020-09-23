افتتاح مسجد "أبوزيد" بقرية سيلا بالفيوم

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أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، لإفتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون و750 ألف جنية، على مساحة 400 متر.



وقد أدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، والاستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.



قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، موضحًا أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم إفتتاح اكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنية، كما وجه الأهالي بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كم تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.



الجدير بالذكر، أن السكرتير العام المساعد قد افتتح عصر اليوم مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 مليون جنية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

