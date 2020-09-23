سيد عبد الحفيظ يُعدد مكاسب الأهلي أمام إف سي مصر









قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة نادي مصر كانت فرصة جيدة لحصول بعض اللاعبين الصغار على الفرصة في المشاركة.





وفاز الأهلي على نادي مصر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، على استاد الكلية الحربية.





أضاف سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المباراة كانت فرصة جيدة، فهناك بعض اللاعبين الصغار حصلوا على الفرصة مثل محمد فخري وحسين الشحات شارك بعد العودة من الإصابة وحققنا بعض الايجابيات من اللقاء".





تابع: "تحقيق المكسب شيء جيد وأن يكون هناك فورمة جيدة، واستعداد جيد للقاء الوداد، هدف أجايى مكسب وشيء جيد بعد غياب عن التهديف، في عالم كرة القدم التفاصيل الصغيرة تعطيك بطولة وليست مباراة".





وواصل: "الممر الشرفي والاحتفال من نادي مصر لفتة جيدة جدًا".





وعن عدم استكمال فايلر مشواره مع الأهلي، رد قائلاً: "غير منوط لي بهذه الجزئية، كان هناك اجتماعات منذ يومين أو ثلاثة والاجتماعات مستمرة، هذا اتجاه واتفاق مع مجلس الإدارة، ولابد أن يكون هناك قرار رسمي".





اختتم: "حققنا جزء من الهدف وهو لقب بطولة الدوري، ومتبقي الهدف الأكبر دوري أبطال إفريقيا وأتمنى نختتم به الموسم".



