متحدث الري يكشف حجم خسائر فيضان نهر النيل

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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن طبيعة فرع رشيد استيعاب 80 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، لكن بسبب مخالفات البناء على أراضي طرح النهر، أدت لعدم استيعابه لأكثر من 40 مليون متر مكعب، ولذلك الفيضان قد يؤثر على المباني المعتدية على أراضي طرح النيل التي تعد ملك للدولة.



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أنه مصر لم تحدث بها أي خسائر بسبب الفيضان إلا لمن تعدي على أرضي طرح النهر، ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، لكن قد تكون هناك بعض الزراعات التي تأثرت، لافتَا إلى أن فيضان النيل منسوبه أعلى من المتوسط هذا العام، والعام الماضي، وهذا أمر مبشر للغاية.



وقال المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، مساء الأربعاء، إن الوزارة تتابع بشكل يومي كميات المياه في نهر النيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم على نسب الفيضان قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل وانحسار كميات الأمطار.



وأضاف "وليد"، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في منسوب الفيضان هذا العام، مؤكدًا أن هناك تعديات تحدث على نهر النيل تؤثر على مجرى النيل.



وتابع "نسعى لاستخدام مياه الفيضان لغسيل المجرة المائي وتحسين نوعية المياه، والأراضي التي غرقت أو ارتفعت فيها المنسوب بشكل اكبر غالبًا هتكون نفس الأراضي التي غرقت العام الماضي".



وفي ذات السياق قالت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بالفيضانات بوزارة الري، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة أصدرت تحذيرات لجميع أراضي طرح النهر لضمان سلامة وأمان المنشآت المائية، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة نسبة مناسيب المياه في أعالي النيل لتحديد الموقف المائي وإصدار التحذيرات المبكرة.



وأضافت "إيمان" أن نفس الأراضي التي تضررت العام الماضي هي نفسها المتوقع أن تضرر هذا العام، موضحة أنه بعد عمل الخرائط التفصيلية لهذه الأراضي هناك 1200 فدان في فرع دمياط ورشيد متوقع أن يصل إليهم الفيضان خلال الفترة المقبلة.



وتابعت رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بالفيضانات بوزارة الري، "فترة انحسار النهر تظهر بعض الأراضي وهي أراضي خصبة وهذا يشجع المواطنين على زراعتها، وهذه الأراضي داخل القطاع المائي وتم الاعتداء عليها وهي معرضة للغمر خلال فترة الفيضان".