وائل الإبراشي: لقاء الرئيس السيسي بـ"حفتر" كان محط أنظار العالم

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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، يصب في إطار الحل السياسى للأزمة الليبية، وانطلاقة للحل السياسى الذى دعت له مصر سابقًا، وهو ما جعل اللقاء محط انظار العالم نظرًا لثقل مصر وأهمية الجيش الليبى في الحل السياسى.



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تحذير الرئيس السيسى الشهير بأن "سرت الجفرة"، خط أحمر، أعقبه بشكل مباشر انتهاء الحل العسكرى أو الجنوح إلى هذا الحل وأصبح الحل الوحيد هو الحل الوحيد.



وأكد "الإبراشى"، أن مصر تدعم بشكل أساسى الجيش الليبى ووحدة الأراضى الليبية والشعب الليبى، وتقف ضد الإرهاب والمرتزقة والميليشيات، وتابع:"مصر مع دولة المؤسسات وهكذا تستحق ليبيا أن تكون دولة مدنية حديثة وليس دولة ميليشيات ومرتزقة".



ولفت "الإبراشى"، إلى أن الدولة المصرية ضد التدخل الأجنبي بكل أشكاله، وهذا موقف محورى ومركزى أتخذته مصر، وهو كان الحد فاصل للجميع في التعامل مع الأزمة الليبية".





وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية. وأطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.



وكان الرئيس السيسي قد أكد على رسالته التحذيرية السابقة فيما يتعلق بالخط الأحمر ممثلُا في خط سرت الجفرة، مؤكدًا أن مصر ستتصدى له دفاعًا عن أمنها القومي.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الدورة الـ75 للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء إن مصر حريصة على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة.



وأضاف "تتمسك مصر بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة فيما يتعلق بالأزمة الليبية".



وتابع "نسعى لمبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي".



واستطرد "تداعيات الأزمة لا تقتصر على الدخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من الإرهاب ووقف التدخل من بعض الأطراف الإقليمية".



واستكمل حديثه " بعض الأطراف الإقليمية عمدت إلى جلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا تحقيقًا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية، مختتمًا "نجدد الدعوة لكل الأطراف في لبيبا للعودة للمسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن الذي يستحقه الشعب".