بمشاركة النني. آرسنال يهزم ليستر سيتي ويتأهل لثمن نهائي بكأس الرابطة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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حقق نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فوزا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فى المباراة كاملة والتي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج باور الدولي بمدينة ليستر.

وبهذه النتيجة يصعد آرسنال الي دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لمواجهة الفائز من مباراة ليفربول أمام لينكون سيتي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره لينكون سيتي غدا الخميس ضمن منافسات الدور التمهيدي الأخير من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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