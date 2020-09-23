كورونا تتسبب في فرض إغلاق عام في إسرائيل حتي 10 أكتوبر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، موافقتها على فرض الإغلاق العام في البلاد بداية من الجمعة المقبلة وحتى 10 أكتوبر المقبل.

 

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على فرض الإغلاق العام في البلاد، والذي سيتم وفقًا له بإغلاق الاقتصاد الداخلي باستثناء القطاعات الحيوية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات.

 

كما سيتم إغلاق المعابد اليهودية في أيام الجمعة، بينما سيتم افتتاحها في يوم الغفران اليهودي بسعة محدودة.

 

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، من واشنطن عن دعمه لخطة الإغلاق العام للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

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