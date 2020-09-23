استشاري أورام: السجائر الإلكترونية أقل خطورة من العادية (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور شريف مختار، استشاري جراحة الأورام بكلية طب القصر العيني، إن التدخين أحد أهم أسباب الأورام السرطانية، ويجب الابتعاد عنه للابتعاد عن الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي.



وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، والمذاع على فضائية "Cbc"، مساء الأربعاء، أن السجائر الإلكترونية فكرتها قائمة على نسبة نيكوتين ضعيفة مع بعض المواد الأخرى، لإشباع الحاجة النفسية للمدخن، وفي نفس الوقت إعطاء المدخن جرعة من النيكوتين الضعيفة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات مبدئية تتحدث بأن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولكن هذه الدراسة ما زالت في مرحلة التجارب على الفئران وليس البشر.



ولفت إلى أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة من السجائر العادية، مشيرًا إلى أن تأثير الزيوت الطيارة في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تأثير على الرئة، وهذا الأمر ما زالت في مرحلة الابحاث.

اقرأ أيضًا:

تبحث شركة سجائر أمريكية إنتاج لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ، وسبق أن أعلنت روسيا عن قيامها بأبحاث مماثلة في جامعة موسكو.





وقالت بريتش أمريكان توباكو، يوم الأربعاء إن وحدة التكنولوجيا الحيوية لديها تعمل على لقاح محتمل للفيروس "كوفيد-19" باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.



وقالت الشركة المصنعة بسجائر دانهيل ولاكي سترايك، إن وحدة كنتاكي للمعالجة الحيوية التي تعكف على ابتكار اللقاح قد تنتج بين مليون وثلاثة ملايين جرعة أسبوعيا بدءا من يونيو حزيران، بدعم من هيئات حكومية وشركات التصنيع المتخصصة.







وقالت الشركة إن كنتاكي للمعالجة الحيوية، وهي قسم من وحدة رينولدز أمريكان التابعة للشركة في الولايات المتحدة، ستبتكر اللقاح دون استهداف الربح.



يستخدم اللقاح، الذي يخضع حاليا للاختبارات ما قبل السريرية، جزءا مستنسخا من التسلسل الجيني لكوفيد-19 لتخليق مستضد يجري إدخاله بعد ذلك في نباتات التبغ للتكاثر.







وقالت الشركة إنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الخطوات المقبلة وتتواصل أيضا مع السلطات الصحية في بريطانيا لإخضاع لقاحها للدراسات السريرية في أقرب وقت ممكن.





وسبق أن كشفت أولغا كاربوفا رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وأوضحت كاربوفا أن العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان، علاوة على ذلك، فإن سطح هذا الجسيم يمكن أن "يلتصق" بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في وباء COVID-19.



وأضافت كاربوفا أن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستخدم في تطوير لقاحات أخرى.



وخلصت للقول: "أخيرا، الجزيئات القائمة على فيروس فسيفساء التبغ قابلة للتحلل تماما، وبعد أداء وظيفتها، يتم التخلص منها من الجسم".



بدوره، أعلن عميد كلية البيولوجيا، بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا COVID-19 في غضون 3 أشهر.



