الأهلي يحدد سعر «أزارو»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سعر رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، من الرحيل عن صفوف الفريق بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

وكان اللاعب رفض مؤخرًا تجديد عقده مع المارد الأحمر، حيث يتبقى له موسم واحد فقط مع الفريق، ويرغب في المشاركة بشكل أساسي.

وطلب النادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون و 200 ألف دولار من أجل التنازل عن عقد لاعبه، حيث يسعى الاتفاق السعودي للتوقيع معه بصفة نهائية.

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